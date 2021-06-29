В Симферополе прошли пожарно-тактические занятия в онкодиспансере

В теплое время года риски возникновения случайных пожаров возрастают. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Вчера, 28 июня, в хирургическом корпусе ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический онкологический диспансер имени В.М. Ефетова» были проведены пожарно-тактические занятия, в которых приняли участие более 300 медицинских работников и пациентов, передает «Крым 24».

При пожаре действия медицинского персонала в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности пациентов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

В рамках учений проверили уровень готовности администрации и медицинского персонала больницы в случае возникновения пожара. Личный состав учреждения тренировали тушить пожар, научили взаимодействовать с пожарными службами и службами жизнеобеспечения.

При обнаружении признаков горения, сотрудники больницы должны организовать эвакуацию людей и обеспечить спасение жизней. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

По сценарию учений, на втором этаже хирургического отделения произошел пожар. Медперсонал включил пожарную сигнализацию и передал сигнал на пульт пожарно-спасательной части, потом сотрудники сообщили о случившемся пожарным и руководству больницы.

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