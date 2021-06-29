На трассе «Таврида» фура наехала на грузовик

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку и изучают все обстоятельства на месте происшествия Фото: Архив "КП"

Недалеко от района села Мичуринское на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием двух грузовиков. Как сообщили в пресс-службе МВД России по Крыму, во время аварии пострадал один человек.

По данным полицейских, ДТП произошло под утро около четырех часов, когда в районе поворота в поселок водитель грузовика DAF с полуприцепом во время обгона наехал на стоящий на обочине грузовой автомобиль MAN с полуприцепом.

- В результате ДТП водитель автомобиля DAF получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку и изучают все обстоятельства на месте происшествия.

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