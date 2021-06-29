День партизан и подпольщиков отмечается в России ежегодно 29 июня. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем партизан и подпольщиков, пишет Крымская газета.

По его словам, партизанское движение в Крыму – героическая страница истории ВОВ.

- Руководство СССР 29 июня 1941 года приняло директиву о создании партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с вражескими войсками. Для Крыма эта дата имеет особое значение, – сообщил Аксенов.

Партизаны и подпольщики наносили значительный урон вражеским силам, внушая своими действиями страх. Их деятельность не давала умереть надежде на победу. Ни одного дня, ни одной минуты враг не контролировал всю территорию полуострова.

Он также пожелал всем ветеранам крепкого здоровья, благополучия и долголетия.

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