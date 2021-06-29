Камышовое шоссе в Севастополе вновь частично перекроют

Несколько дней будут действовать ограничения. Фото: Камышовое шоссе Севастополь / Вконтакте.

На Камышовом шоссе в Севастополе все еще идут ремонтные работы. Поэтому 1 июля с 03.00 часов ночи до 5 июля на дороге перекроют некоторые направления, пишет ForPost.

Машины не смогут проехать по следующим участкам: Фиолентовское шоссе – от Фиолентовского кольца до дома №8; Заезд и выезд с Фиолентовского шоссе на Камышовое; На участке Камышового шоссе – по левой стороне от ресторана «Парк Хаус» до депо № 1 и по левой стороне на съезде с Фиолентовского кольца дорогу «Севастополь – порт Камышовая бухта – мыс Фиолент».

Пока будут действовать ограничения, перевозки и общественный транспорт №3, 24 и 79 будут ходить до участка перекрытия, а после него – по утвержденным схемам. Уточняется, что дополнительная плата за проезд при пересадке между участками перекрытия с пассажиров взиматься не будет. Автобусы №35 будут ходить по сокращенному маршруту от 2-го отделения «Золотой балки» до участка перекрытия Фиолентовского шоссе в прямом и обратном направлениях.

Ранее сообщалось, что на трассе «Таврида» фура наехала на грузовик. Водитель грузовика получил телесные повреждения.

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