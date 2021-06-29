Ялтинские детсады останутся закрытыми еще неделю

Фото: Архив "КП"

Ялтинские детские сады будут закрыты до следующего понедельника, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Было принято решение сегодня на штабе комиссии по чрезвычайным ситуациям о том, что садики нам оставить закрытыми до следующего понедельника, - заявила градоначальник.

Она попросила работодателей Ялты отнестись с пониманием к родителям, которые вынуждены не выйти на рабочие места и остаться дома вместе с детьми.

Глава РК Сергей Аксенов уточнил, что воду, которую подают в детсады, пока нельзя употреблять.

Напомним, детские сады Ялты были закрыты 21 июня в связи с тем, что в городе был потоп.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50