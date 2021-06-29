Некоторые дома и подвалы в Ялте остаются затопленными

Фото: Сергей Аксенов/"Вконтакте"

В Ялте остаются в зоне подтоплений три частных дома и семь подвалов, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- У нас остаются подтопленными сегодня три частных домовладения – это улица Музейная, все те дома, которые находятся ниже русла реки, мы выкачиваем, МЧС доблестно сражается с водой, но, к сожалению, вода по-прежнему туда поступает, - уточнила градоначальник.

По ее словам, подвальные помещения затоплены на улицах Кривошты, Вергасова, Свердлова, Ломоносова и Рузвельта. Проблема с подтоплением сохранится, по словам Павленко, пока не будет снижен уровень воды в реке.

Так, на улице Ломоносова будет работать тяжелая техника, которая будет расчищать и углублять русло реки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50