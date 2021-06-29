Европарламент наказал французского политика за визит в Крым

Политик из Франции неоднократно ранее бывал в Крыму. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Политик из Франции Тьерри Мариани приехал в Крым, чтобы понять настоящую ситуацию в регионе, сообщили французские СМИ.

За такой визит комитет по международным делам Европарламента исключил его из миссии по мониторингу выборов. Кроме Мариани санкциям подверглись еще четыре политика.

Ранее сообщалось, что Аксенов поздравил крымчан с Днем партизан и подпольщиков. Их работа в годы ВОВ в Крыму стала бесценной.

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