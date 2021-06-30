Экскурсионный автобус, выехавший из Крыма, попал в ДТП

По факту ДТП идет проверка. Фото: Отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Экскурсионный автобус, ехавший из Крыма в Тольятти, врезался в грузовик, следовавший в попутном направлении. Авария произошла на трассе в Ростовской области в ночь на среду, сообщили в местном ГИБДД.

Не выдержав безопасную дистанцию, 47-летний водитель автобуса Mercedes, в салоне которого было 44 пассажира, столкнулся с ехавшим впереди грузовым автомобилем Iveco. Пострадали только двое – второй водитель автобуса и экскурсовод. Происшествие случилось на федеральной трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе области.

Состояние пострадавших нетяжелое, но у обоих подозревается закрытая черепно-мозговая травма, медики продолжают обследование. Всех пассажиров другим автобусом доставили до ближайшей гостиницы.

Ранее сообщалось, что девушку могут посадить в тюрьму за сбитую ночью собаку в Крыму. В кромешной темноте водитель не увидела пострадавшее животное.

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