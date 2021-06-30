Спасавшего людей во время потопа в Ялте мужчину наградят

Сотрудник Крымского природного заповедника Мурад Бурзиев стал героем после того, как спас многих людей во время потопа в Ялте. Фото: Национальный Парк Крымский/Вконтакте

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Крыму приняли решение наградить Мурада Бурзиева за проявленную им самоотверженность во время потопа в Ялте.

- По поручению Уполномоченного по правам человека в Республике Крым сообщаю вам, что было принято решение наградить героя. Надеюсь это сделать вместе с вашим изданием и вместе наградить. Достойный человек, - сообщил «Комсомолке» помощник крымского омбудсмена Сергей Багаев.

Отметить «героя ялтинского потопа» пообещала и глава администрации Ялты Янина Павленко. На своей странице в Facebook она написала, что никто из людей, помогавших ялтинцам в водной западне, не остается без внимания.

Накануне по соцсетям разлетелось видео, на котором житель Ялты Мурад Бурзиев спасает женщину во время потопа. Пользователи потребовали наградить героя. Сам Бурзиев рассказал КП-Крым, что не помнит, скольким людям помог выбраться из воды 18 июня. Помощь от него получили около десяти человек, в том числе женщина с годовалым ребенком.

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