Симферопольские студенты придумали новый экскурсионный маршрут

Симферополь отмечает день города в 1-е воскресенье июня. Фото: "КП" Архив

Студенты Таврической академии КФУ имени В.И. Вернадского придумали новый экскурсионный маршрут «Секрет симферопольских пчел», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Молодые люди разработали маршрут в рамках подготовки ко Дню города. Его авторами стали Савва Коробейников, Илья Малых, Григорий Саломатов и доцент кафедры истории России исторического факультета академии Татьяна Гогунская. Всех их наградили за участие в общественной жизни Симферополя.

Ранее сообщалось, что в Симферополе прошли пожарно-тактические занятия в онкодиспансере. Медперсонал отрабатывал действия в случае внезапного возгорания.

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