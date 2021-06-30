За неделю заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла на треть

Распространение инфекции вернулось показателям зимы Фото: архив "КП"

За неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Крыму выросла на треть. Количество выявленных инфицированных такое же, как за весь март.

- Ситуация по заболеваемости имеет стойкую тенденцию к росту по всем административным территориям Республики Крым, - сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - Уровень пневмоний за две недели увеличился на треть. Значительный рост в Симферополе, Керчи, Алуште, Ялте.

Выявлено 1726 случая коронавируса за неделю и 1327 пневмоний. По количеству коечного фонда, отведенного для госпитализации больных, учреждения здравоохранения вышли на уровень декабря.

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