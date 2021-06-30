Подтопленные детсады Ялты будут закрыты до 5 июля

На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Фото: Архив "КП"

Подтопленные дошкольные учреждения Ялты будут закрыты до 5 июля, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, что недавно власти местной администрации приняли решение о временном закрытии детских садов из-за угрозы распространения инфекций через воду. Планировалось, что сады откроются 1 июля. Но, к сожалению, питьевой ресурс пока небезопасен для детей.

- Открытие детских садов в таких условиях преждевременно, – сказал Аксенов.

Ранее сообщалось, что ялтинские детсады останутся закрытыми еще неделю. Вода в дошкольных учреждениях пока не соответствует нормам.

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