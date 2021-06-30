Три района Крыма лидируют по росту заболевания коронавирусом

В Судаке заболеваемость выросла в 4 раза Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в среднем по Крыму выросла в 2 раза. На Ялту, Симферополь, Алушту, Симферопольский и Бахчисарайский районы приходится 70% всех заражений.

- В Бахчисарайском районе за неделю заболеваемость вырвалась в 5 раз. Треть случаев приходится на Бахчисарай, 10% - на Вилино,- сообщила на штабе по предупреждению распространения коронавируса главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - В Судаке - в 4 раза. Рост идет практически по всем регионам.

Из-за высоких темпов роста Бахчисрайский, Джанкойский районы и город Судак могут войти в перечень регионов с ограничениями на работу клубов, дискотек, кальянных, концертных залови прочих увеселительных заведений.

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