Глава Крыма грозит локдауном прибрежным поселкам Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил вводить точечные локдауны на курортах Крыма, поскольку на побережье игнорируют запрет на работу дискотек и клубов.

- Мы стоим на грани принятия жестких решений. Неделя пройдет, динамика не улучшится - вплоть до полного закрытия, - подчеркнул глава региона на штабе по предупреждению распространения коронавируса. - Такой-то регион переводим на режим ЧС, особенно курортные поселки.

Проверки показали, что на побережье рестораны и кафе продолжают работать после 23 часов, не соблюдается социальная дистанция и масочный режим. Все это приводит к распространению инфекции и нагрузке на медицинские учреждения.

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