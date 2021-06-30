Дождутся ли украинцы Крыма улучшения отношений Москвы и Киева

Потепления между двумя странами не стоит ждать, пока действует нынешнее руководство Украины. Фото: Владимир Путин / Вконтакте.

Украинцы и русские – один народ, который пытаются раздробить. Начала это делать Польша, а затем подхватила Австро-Венгрия, сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с Украиной в ходе прямой линии.

Ранее президент говорил, что присоединение Крымского полуострова к РФ стало причиной раскола на Украине, который спровоцировали власти США при поддержке стран Европы. Русский народ объявили некоренным, а русский язык выдавливают из повседневной жизни украинцев. Это приведет к тому, что часть людей будет вынуждена уехать в Россию.

- Я считаю, что украинцы и русские – один народ. Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. И у нас такие есть, и на Украине. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума, – сказал Путин.

По его мнению, на счет дружественных отношений между народами бесполезно говорить с властями Киева. Внутренние украинские вопросы решаются в Берлине и Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Путин прокомментировал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма. В действиях британцев отслеживается и военная и политическая составляющая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50