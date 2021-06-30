Крымчане не хотят отдыхать бок о бок с непривитыми туристами

В основном крымчане хотят, чтобы на Крымский полуостров приезжали туристы, прошедшие вакцинацию. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Большая часть участников опроса в телеграм-канале «Телеграммы из Крыма» проголосовали за введение запрета въезда на полуостров для граждан, не прошедших вакцинацию от коронавируса, передает КИА.

На вопрос «стоит ли закрыть Крым для непривитых отдыхающих» утвердительно ответили 43% участников опроса. Еще 29% опрошенных решили, что границы «закрывать уже поздно», а 19% проголосовали против такого запрета. По мнению остальных 9%, нужно усилить контроль за ношением масок в общественных местах. В опросе выразили свое мнение 355 человек.

Ранее сообщалось, что власти Крыма хотят привить к 1-му сентября половину местного населения. Сейчас темп вакцинации от ковида в регионе очень низкий.

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