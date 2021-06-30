Путин объяснил, почему дорожает отдых в Крыму

Инфраструктура курортов РФ нуждается в финансировании Фото: Никита ПОЛЬКО

Высокая стоимость отдыха в Крыму и Краснодарском крае связана с закрытием ряда стран для российских туристов в связи с коронавирусом. Такое объяснение дал президент Владимир Путин во время сегодняшней прямой линии.

- Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее, закрыты. Люди побаиваются ездить за границу и на самом деле правильно делают. Это приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны - в Краснодарском крае и Крыму. Как только предложение не справляется со спросом, сразу идут вверх цены, – сказал глава государства.

Президент также отметил недостаточные вложения в туристическую инфраструктуру страны. Это, по мнению Путина, привело к тому, что российские туристы стали отдавать предпочтение отдыху за границей. В связи с этим одной из задач государства президент назвал масштабное развитие туристической отрасли.

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