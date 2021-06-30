Стеклянный мост на Ай-Петри в Крыму может спугнуть краснокнижных птиц

Изолированная популяция белоголовых сипов сохранилась в Крыму. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

В Крыму на горе Ай-Петри строят экстремальный аттракцион «Небесная тропа» – стеклянный мост на анкерных болтах. Протяженность конструкции – 600 метров. Мост ведет прямо к зубцам Ай-Петри по открытым обрывам скал. Развлечение будет доступно даже для тех, у кого нет физической подготовки.

Недостаток аттракциона в том, что он может отпугнуть коренных обитателей вершин – белоголовых сипов. Есть риск, что краснокнижные птицы покинут родной дом, а Крым потеряет еще один исчезающий вид животных, пишет ForPost.

- Такой мост, безусловно, представляет опасность для мест обитания птиц, особенно если близко расположен к ним. Помимо сипов, там есть и другие краснокнижные виды, например, сокол-сапсан. Птицы, действительно, могут улететь, – цитирует СМИ орнитолога, сотрудника Карадагской научной станции Михаила Бескаравайного.

Тропа будет проходить по территории ООПТ Ялтинского горно-лесного заповедника. Строение попадает в зону, предназначенную для организации мест отдыха, поэтому охранный статус местности никого не смущает.

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Симферополь» установили зарядки для электрокаров. Сейчас действуют две станции.

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