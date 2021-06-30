Сергей Аксенов поддержал заявление Путина о важности прямого общения граждан с властями

Власти Республики Крым принимали активное участие в устранении последствий ЧС в регионе, выезжая на места. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что прямое общение граждан с первыми лицами регионов помогает лучше определить важность проблем, а также найти возможные пути их решения.

Ранее Владимир Путин говорил, что прямое взаимодействие населения с властями регионов – необходимость.

По словам Сергея Аксенова, в Крыму проводится работа по налаживанию такого диалога.

- Мой рабочий день начинается с просмотра сообщений, поступивших на мои страницы в социальных сетях. По результатам рассмотрения вопросов, затронутых в обращениях, я или мои помощники обязательно отзваниваются заявителям, – сообщил Аксенов.

Он уточнил, что большая часть проблем устраняется сразу в ручном режиме. Также эффективно решаются задачи при выезде на место. В качестве примера Аксенов привел процесс работы во время устранения последствий наводнения в Крыму.

Ранее сообщалось, почему дорожает отдых в Крыму. Президент РФ Владимир Путин отметил недостаточные вложения в туристическую инфраструктуру.

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