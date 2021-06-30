Власти Крыма настаивают на вакцинации всех сотрудников санаторно-курортной сферы

В 2020 году санаторно-курортная сфера Крыма получила большой опыт работы в условиях пандемии. Фото: пресс-служба Совета министров Республики Крым.

С 1 июня участятся проверки соблюдения требований Роспотребнадзора в отелях и гостиницах Крыма, сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

На 29 июня более 10 тысяч работников отелей и санаториев по всему полуострову прошли вакцинацию от ковида централизованным способом. Также они делают прививку самостоятельно.

Власти региона хотят ускорить темпы вакцинации. Повышенное внимание будет уделяться Алуште и Ялте.

- С руководством отелей и санаториев в рамках личных встреч, а также в рамках ВКС, которая состоится уже завтра, мы будем настаивать на 100%-ной вакцинации, – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Ранее сообщалось, что крымчане не хотят отдыхать бок о бок с непривитыми туристами. Свое мнение выразили 355 человек.

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