Где в Симферополе и Севастополе 1 июля отключат электричество

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июля в отдельных районах Симферополя и Севастополя не будет электричества, потому что энергетики затеяли ремонт трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 1-й Конной Армии, 23-29 а (нечет), 33, 37;

ул. 60 лет Октября, 37, 37 а;

ул. Ешиль Ада, 2

ул.Ракетная, 10-12 (чет.);

ул.Ларионова 40а, 42а.

ул. Ялтинское шоссе 2-12 (чет), 13-31 (нечет)

ул. Водников 2-56 (чет), 1-57 (нечет)

пер. Водников 29/40-31 (нечет)

ул. Родниковая 38-74 (чет), 33-75 (нечет)

ул. Лесная 2-24/11 (чет),50-60/53 (чет), 1-19 (нечет), 49-61 (нечет)

ул. Морская 60-64А (чет)

ул. Багратиона 2-26 (чет), 34/59, 36/56, 9А-19 (нечет)

ул. Лазурная 2-22 (чет), 54, 1-21 (нечет)

ул. Беспалова 158А, 91

ул. Волошиновых 2-24 (чет), 1-43 (чет)

ул. Носенко 2-34 (чет), 1-37А (нечет)

ул. Народная 2-42 (чет), 1-45 (нечет)

пер. Народный 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Промышленная 2-28 (чет), 11-27 (нечет)

пер. Промышленный 2-22 (чет), 1-25 (нечет)

проезд Лесной 2-20 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Чекистов 2-16 (чет), 1-45 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ГРЭС: ул. Ангарская 1,9-В,10-Г,24,11-А;

ул. Яблочкова 3-13(нечет),7-А,13-А,13-Б,6-18(чет),22-38(чет),2-А;

ул. Зеленогорская 2-26(чет),14-А,32,34,36,1-59(нечет),59-Б;

ул. Мысовая 2-14(чет),1-9(нечет);

ул. Фарватерная 2-12(чет),3-9(нечет);

ул. Линейная 2-18(чет),1-5(нечет);

ул. Турбинная 2, 4,1-53(нечет);

ул. Каширская 1-39(нечет),1-А,1-Б;

ул. Кустарниковая 1-5(нечет);

ул. Шатурская 2-28(чет),1-11(нечет),19-27(нечет);

ТСН «Тепловик»

с 8.00 до 17.00

Верхнесадовое: ул.Симиренко 2-42

ул Кесаева 5/6,5/7

п. Полюшко: ул. Золотистая 8-А,6-10,17-А,17-Б,1-11,15,19; ул. Луговая 2-А,2,4-18,1-17; ул. Колосистая 3-13,17; ул. Сумская 2-28,1-25; ул. Виноградная 2-22,1-А,1-19; с. Орловка: ул. Приморская 48; ул. Качинское шоссе 1-А,1,5,2,1-25; ул. Клубная 19-А,19-Б; ул. Школьная 14-А,16-А,18-А,6-А,2-30,11-35 с. Вишневое: ул. Киселева 4-32,1-29; ул. Качинская 16-60,39-А,27-59; ул. Садовая 2-10,1-7; ул. Угловая 1

ул. Тараса Шевченко 21

с 8.00 до 13.00

ул. Камышовое шоссе 68-Б,68-В,68-В/1,68-В/3,68-А,6;

ул. Комбрига Потапова 18 СТ «Рыбак-4А»

с 9.00 до 17.00

ул. Булгакова с. Широкое 56-А,56-Б,48-52(чет),62-110(чет),77-А,31-А,33-77(нечет);

пр. Гагарина 15;

с 9.00 до 13.00

ул. Батарейная 2-12,1,7/18,7/20,7/8,7/4,11/4;

ул. Качинское шоссе 1-а,1,28-А,30-40,42,44,52,37-41;

ул. Школьная 1;

ул. Софьи Перовской 10,9-в кв2,9,44,50,52,54,58,53,61;

ул. Южногородская 34-А,27,35-37

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