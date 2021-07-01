Погода в Крыму на 1 июля: штормовое предупреждение и тепло до +30

В Крыму хорошая для отдыха погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

1 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и западных районах также ожидается высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе малооблачно. Ветер южный 5-10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до + 28…30°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность, скорость восточного ветра до 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +28°.

Вода в Черном море +20°… +24°

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