Коронавирус в Крыму: плюс 301 заболевший за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 30 июня зарегистрировали 301 случай коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Из общего числа заболевших 219 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 75 – ранее контактировали с заболевшими. 7 инфицированных прибыли из-за рубежа.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5176 человек. Выздоровели за сутки 198 человек, за весь период с начала пандемии - 43 631 человек.

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