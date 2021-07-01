Валентин Демидов совершил ночной рейд по центру Симферополя

В некоторых открытых заведениях посетителей или не оказалось, или они поспешно закрывались. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов прошел ночью по центру города, чтобы проверить, закрыты ли увеселительные заведения и общепит после 23.00 часов. В Крыму сейчас запрещена работа кафе, кальянных, ночных клубов и подобных предприятий после этого времени. Это связано с антиковидными мерами.

Проверку проводила целая комиссия, в составе которой был сам Валентин Демидов, специалисты администрации и сотрудники МВД. На улице Толстого было открыто только одно заведение, сотрудники которого уже рассчитывали посетителей. Но в центре города был открыт кибер-клуб, в котором было много людей. Составили протокол, хотя владелец клуба утверждал, что у него не увеселительное заведение, он просто сдает технику в аренду.

Работу некоторых предпринимателей могут прекратить совсем. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Рейды теперь проводят ежедневно, обход делают 20 мобильных групп. По словам главы города, ситуация с коронавирусом в регионе ухудшается.

- Большинство это понимает, но есть нерадивые собственники, которые думают, что они хитрее остальных, но они будет нести ответственность. Если незначительно нарушение, мы ограничиваемся предупреждением, если же повторное или люди неадекватно воспринимают ситуацию, то выписывается протокол, – заявил Валентин Демидов.

Если первые нарушения незначительные, ограничиваются беседой.

Нарушители могут быть наказаны штрафом до 30 тысяч рублей, а юрлица – до 300 тысяч. Кроме того, работу предпринимателей могут прекратить совсем.

Ситуация с коронавирусом в Симферополе ухудшается. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Ранее сообщалось, что крымчане не хотят отдыхать бок о бок с непривитыми туристами. Свое мнение выразили 355 человек.

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