В Севастополе дельфины трапезничают из рук рыбаков

Ролик был записан в Балаклаве, в районе Василевой балки. Фото: ForPost.

Севастополец Андрей Иващенков опубликовал в соцсетях видео, на котором он из лодки практически с руки кормит дельфинов свежей рыбой.

Млекопитающие реагируют на зов рыбака и не боятся подплыть совсем близко, чтобы отведать лакомство.

В городе-герое туристы часто могут наблюдать дельфинов в море, но на некоторой дистанции. Хотя порой они плавают и совсем близко от кораблей, курсирующих вдоль берегов Балаклавы. Их можно определить по круглой черной спинке, которую видно над водой.

- Когда рыбачим, дельфины часто подходят – позавтракать, – цитирует ForPost Андрея.

Правда, люди не всегда подобающе обращаются с добрыми млекопитающими. В мае 2021 года у крымских берегов нашли целое кладбище дельфинов – к их хвостам были привязаны грузы.

Ранее сообщалось, что во дворах Симферополя появятся новые парковки. Машин в городе больше, чем мест на стоянках.

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