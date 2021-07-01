В Крыму начали принимать заявления на выплаты для беременных женщин и неполных семей

размер ежемесячной выплаты семьям с одним кормильцем в семье на полуострове составит 5 856 рублей Фото: Архив "КП"

С 1 июля пенсионный фонд Крыма начал принимать заявления на новые ежемесячные выплаты для беременных и неполных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, сообщили в пресс-службе фонда.

Оформить заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по своему месту жительства.

Так, размер ежемесячной выплаты семьям с одним кормильцем в семье на полуострове составит 5 856 рублей на каждого ребенка. При этом беременная женщина сможет получить 5 876 рублей каждый месяц. Размер выплаты составит 50% от прожиточного минимума, который на полуострове составляет 11 713 для ребенка и 11 753 для трудоспособного.

- Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам, он не должен превышать прожиточного минимума в регионе. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, - добавили в фонде.

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