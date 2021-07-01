Прокуратура начала проверку по факту смерти 11-летнего ребенка в Джанкое

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии всего комплекса мер прокурорского реагирования. Фото: Елена ЛЕЛЮК

По поручению прокуратуры Крыма начата проверка по факту падения футбольных ворот на 11-летнего мальчика в Джанкое, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что 18 июня 2021 года на спортивной площадке по улице Нестерова на ребенка упали металлические футбольные ворота. Мальчик получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Он скончался на месте.

Проверку проводит Джанкойская межрайонная прокуратура. Будут выясняться все подробности происшествия. Особое внимание уделят действию лиц, ответственных за монтаж, содержание и эксплуатацию оборудования спортивной площадки.

Параллельно контролируется расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ранее сообщалось, что в Джанкое на ребенка упали футбольные ворота: мальчик умер на месте. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

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