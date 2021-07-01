Недавние ливни на юге Крыма – самые масштабные за последние 111 лет

Дожди и ливни накрыли полуостров в середине июня. Фото: Сергей Аксенов / Вконтакте.

Ливни, которые обрушились на Крым 17-18 июня, стали мощнейшими за последние 111 лет. Последний раз такие события в регионе фиксировали в 1910 году.

Причина этого аномального явления природы – формирование над Краснодарским краем мощного циклона, который двинулся в сторону полуострова, передает КИА.

- Не стоит этого бояться. Случаются такие осадки очень редко. За всю историю наблюдений было только один раз, – цитирует СМИ начальника местного гидрометцентра Татьяну Любецкую.

По данным ГУ МЧС по Крыму, всего подтопило более 600 строений, 50 из них – социально значимые объекты. Всего ущерб был нанесен 41 населенному пункту в пяти муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что больше 500 жителей Ялты после потопа частично или полностью лишились имущества. Сегодня последний день, когда можно заявить о своих потерях при ЧС.

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