Ковидные ограничения могут задержать открытие Соборной мечети Крыма

Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе Симферопольского водохранилища. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Строительство Соборной мечети в Крыму должны закончить в течение этого года. Задержки связаны с тем, что из-за ковидных ограничений в регион не могли попасть строители из Турции. Именно в этой стране готовятся мраморные изделия, люстры и ковры для мечети. Роспись тоже будут выполнять турецкие мастера.

Границы уже открыты. Теперь решают вопрос с рабочими визами. Уточняется, что альтернативы турецким мастерам в РФ сейчас нет, поэтому остается только ждать специалистов из-за границы, пишет Крымская газета.

- Если взять, допустим, московскую мечеть, то бетонные и фасадные работы выполнялись российскими подрядчиками, а внутренняя отделка – полностью мастерами из Турции. Так же и в Чечне: там полностью все мечети были выполнены мастерами из Турции, – цитирует СМИ главного архитектора проекта Эмиля Юнусова.

Ранее сообщалось, что во дворах Симферополя появятся новые парковки. Машин в городе больше, чем мест на стоянках.

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