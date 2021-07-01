Мощные ливни наполнили водоемы Крыма десятой частью годового запаса воды

В местные водохранилища поступила десятая часть годового запаса воды после сильных ливней. Фото: Виталий ПАРУБОВ

За три дня сильных дождей, которые недавно обрушились на Крым, в местные водохранилища поступила десятая часть годового запаса воды, сообщил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ имени Вернадского Илья Николенко.

Симферопольские водоемы дополучили 9 миллионов кубических метров воды, Севастополь – 17 миллионов кубов, а водохранилища Южного берега Крыма – 15 миллионов кубометров воды. Также активно наполнилось и Изобильненское водохранилище, которое питает Алушту.

- Крымские водоемы с начала года накопили более 100 миллионов кубических метров воды, основная часть запасов пришлась на Симферополь, Севастополь и Алушту, – сказал Николенко.

Однако заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ имени Вернадского Татьяна Бобра заявила, что полученные осадки отнюдь не отменяют водную проблему на полуострове. Имеющиеся ресурсы нужно использовать очень аккуратно, чтобы в Крыму вновь не возник вододефицит.

Ранее сообщалось, что недавние ливни на юге Крыма – самые масштабные за последние 111 лет. Такие явления случаются крайне редко.

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