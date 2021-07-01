Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2021 17:01

У «Крымской железной дороги» появился новый руководитель

Он родом из Ростова-на-Дону
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
КЖД – федеральное государственное предприятие, обслуживающее систему железных дорог в Крыму. Фото: пресс-служба КЖД.

КЖД – федеральное государственное предприятие, обслуживающее систему железных дорог в Крыму. Фото: пресс-служба КЖД.

Новым генеральным директором ФГУП «Крымская железная дорога» назначен Михаил Гончаров, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в пресс-службе КЖД.

Начальник административно-правового управления Росжелдора Андрей Беспалов представил нового руководителя коллективу КЖД. До него функции гендиректора исполнял Геннадий Фролов.

Ранее сообщалось, что глава Сакского района Крыма уволился по собственному желанию. Скоро откроют конкурс на замещение освободившейся должности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50