У «Крымской железной дороги» появился новый руководитель

КЖД – федеральное государственное предприятие, обслуживающее систему железных дорог в Крыму. Фото: пресс-служба КЖД.

Новым генеральным директором ФГУП «Крымская железная дорога» назначен Михаил Гончаров, ранее занимавший должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в пресс-службе КЖД.

Начальник административно-правового управления Росжелдора Андрей Беспалов представил нового руководителя коллективу КЖД. До него функции гендиректора исполнял Геннадий Фролов.

Ранее сообщалось, что глава Сакского района Крыма уволился по собственному желанию. Скоро откроют конкурс на замещение освободившейся должности.

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