В Каменке завершили рекультивацию полигона

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Под Симферополем в Каменке завершили рекультивацию мусорного полигона. Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

- Полигон эксплуатировался с 1981 года, порядка 24 гектаров его площадь. И на момент рекультивации здесь находилось около 23 миллионов кубических метров свалочных масс. Сейчас это все рекультивировано, основная задача этого проекта – снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, улучшение экологической обстановки в регионе, - заявил градоначальник.

По его словам, сейчас на полигоне работает приемочная комиссия, в состав которой входят представители заказчика, технического заказчика, представители проектантов, проектировщиков. После приемки этого объекта его будет эксплуатировать МБУ «Город».

Напомним, рекультивация полигона в Каменке началась в 2018 году.

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