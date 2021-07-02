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Общество2 июля 2021 7:02

Погода в Крыму на 2 июля: штормовое предупреждение и тепло до +32

На полуострове ожидается высокая пожарная опасность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Вода в Черном море прогрелась до +24°

Вода в Черном море прогрелась до +24°

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Днем скорость западного ветра достигнет 10 м/с. Столбик термометра поднимется до +30°.

На Южном берегу Крыма ясно, восточный ветер разгонится до 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +28°.

Вода в Черном море +20°… +24°

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