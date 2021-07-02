Пострадавшим от наводнения в Крыму выплатили материальную помощь на 129 миллионов рублей

выплату за частичную утрату имущества в размере 10 тысяч рублей должны получить почти 3 тысячи человек Фото: Александра Тимощенко

Пострадавшим от наводнения в Ялте местные власти выплатили 129 миллионов рублей материальной помощи. Как сообщила вице-премьер Крыма - министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская, примерная сумма компенсаций составляет 225 миллионов рублей.

По ее словам, выплату за частичную утрату имущества в размере 10 тысяч рублей должны получить почти 3 тысячи человек, по 50 тысяч рублей за утрату имущества первой необходимости – 833 человека, а в связи с полной утратой имущества - 1 546 человек. Также в числе пострадавших есть и те, у кого не было прописки по месту проживания. Им должны оказать юридическую помощь в получении компенсаций через суды. Прием документов на получение компенсаций все еще продолжается.

- На сегодняшний день составлено 1 180 актов обследований на 2 917 человек. Прогнозный объем средств составляет 225 млн. На сегодняшний день мы приняли заявления от 1 593 граждан, и выплата составила на сегодня 129 млн, - сказала «ТАСС» Романовская.

Напомним, из-за сильных ливней и подтопления жилых домов в нескольких регионах Крыма глава республики объявил режим ЧС регионального масштаба.

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