В Алуште остановили строительство многоэтажки, в шахту лифта которой упал ребенок

Дети забрались в недостроенное здание, потому что не нашли никаких преград. Фото: Архив "КП"

Суд обязал собственника недостроенного здания в Алуште провести его консервацию. В шахту лифта недостроя упала 13-летняя девочка, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, пишет КИА.

В апреле этого года ребенок, играя с друзьями, свалился с высоты 10 этажа. Несмотря на большое количество травм, девочка выжила. Результаты проверки показали, что на месте строительных работ нет абсолютно никаких ограждений, а проходы на первый и второй этажи не заблокированы надлежащим образом.

Суд обязал собственника здания провести консервацию объекта и сделать все, чтобы никто без разрешения не смог попасть на строительную площадку.

Ранее сообщалось, что в Джанкое на ребенка упали футбольные ворота: мальчик умер на месте. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

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