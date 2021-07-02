Крымчанин фиктивно зарегистрировал почти две сотни иностранцев в своем доме

Мужчину уже ловили ранее на аналогичном нарушении. Фото: "КП" Архив

Житель Симферопольского района обвиняется в фиктивной регистрации 193 иностранцев по месту своего проживания, сообщили пресс-служба МВД по РК.

Ранее его уже ловили на аналогичном нарушении. Заведомо зная, что кроме него в доме жить никто не будет, 33-летний местный житель прописывал у себя граждан Узбекистана, Украины, Таджикистана и Казахстана. Он направлял в отдел по вопросам миграции уведомление об их прибытии, тем самым фиктивно ставив всех лиц на учет.

Полицейские установили, что посторонние люди и их вещи в доме подозреваемого отсутствовали. Нарушитель может сесть в тюрьму на 3 года.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержали украинскую пенсионерку, которая пыталась обойти пункт пропуска «Джанкой». Сотрудники Роспотребнадзора не пустили ее на территорию России.

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