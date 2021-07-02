В Симферополе благоустраивают улицу Залесскую

На месте уже работает спецтехника. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.
В Симферополе работники МБУ «Город» начали обустройство улицы Залесской, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Рабоче подготавливают грунт. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.
Скоро местные жители увидят новые зеленые газоны. Также специалисты вывозят излишки грунта и выравнивают почву.
Совсем скоро местные жители увидят готовый результат. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.
Благоустройство выполняется по поручению главы Симферополя Валентина Демидова.
Ранее сообщалось, что власти Симферополя хотят очистить загрязненный Даниловский пруд. Приведут в порядок также инфраструктуру прибрежной зоны.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50