В Симферополе благоустраивают улицу Залесскую

На месте уже работает спецтехника. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе работники МБУ «Город» начали обустройство улицы Залесской, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Рабоче подготавливают грунт. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Скоро местные жители увидят новые зеленые газоны. Также специалисты вывозят излишки грунта и выравнивают почву.

Совсем скоро местные жители увидят готовый результат. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Благоустройство выполняется по поручению главы Симферополя Валентина Демидова.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя хотят очистить загрязненный Даниловский пруд. Приведут в порядок также инфраструктуру прибрежной зоны.

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