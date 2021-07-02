В Симферополе 5 июля на некоторых улицах не будет света

Свет вновь дадут к концу дня. Фото: Архив "КП"

В Симферополе 5 июля в домах на некоторых улицах не будет света, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Электроэнергии не будет с 08.00 до 17.00 по адресам: улица Камышбурунская 3-39, улица Солдатская 22-40, 25-45/16, переулок Розовый 2-18, 3-13, улица Камчатская 2-12а, 1-9, улица Кременчугская 19/2, улица Осипенко 2а-58, 1-47, улица Пригородная 17/19, 19/10, 19/19, улица Инкубаторная 50-50а, улица Раснецова 12а.

Света не будет в связи с капитальным ремонтом.

Ранее сообщалось, что в Симферополе благоустраивают улицу Залесскую. Работы проводят по поручению главы города.

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