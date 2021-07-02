В Симферополе психически больной отец задушил своего семилетнего сына

Люди с нарушениями психики склонны к неоправданным действиям.
В Крыму обвинен в убийстве семилетнего сына 32-летний психически больной мужчина, сообщила представитель СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
Отец убитого мальчика жил отдельно от своей семьи. Он забрал 9 мая сына из школы и привел к себе домой, где и задушил. После содеянного он позвонил родственникам и сам рассказал о том, что натворил.
Сейчас он содержится в республиканской клинической психиатрической больнице. У него наблюдаются отклонения в психическом состоянии, что часто сказывалось на его негативном мышлении. Это подтвердили родственники.
Ранее сообщалось, что крымчанин фиктивно зарегистрировал почти две сотни иностранцев в своем доме. Ему грозит три года тюрьмы.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50