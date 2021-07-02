В Симферополе психически больной отец задушил своего семилетнего сына

Люди с нарушениями психики склонны к неоправданным действиям.

В Крыму обвинен в убийстве семилетнего сына 32-летний психически больной мужчина, сообщила представитель СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Отец убитого мальчика жил отдельно от своей семьи. Он забрал 9 мая сына из школы и привел к себе домой, где и задушил. После содеянного он позвонил родственникам и сам рассказал о том, что натворил.

Сейчас он содержится в республиканской клинической психиатрической больнице. У него наблюдаются отклонения в психическом состоянии, что часто сказывалось на его негативном мышлении. Это подтвердили родственники.

Ранее сообщалось, что крымчанин фиктивно зарегистрировал почти две сотни иностранцев в своем доме. Ему грозит три года тюрьмы.

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