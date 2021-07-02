Военный, возвращаясь с рыбалки, избил сторожа баптистской церкви в Крыму

Суд учел то, что подсудимый явился лично с повинной и возместил ущерб потерпевшему. Фото: Архив "КП"

Крымский гарнизонный военный суд вынес решение заключить на три с половиной года бывшего военного, который избил сторожа местной церкви евангельских христиан-баптистов, сообщили в пресс-службе суда.

По дороге с рыбалки в майскую ночь 2020 года военный встретил незнакомца, шедшего в сторону церкви евангельских христиан-баптистов. Поинтересовавшись, куда лежит его путь, подсудимый получил грубый ответ. Он разозлился и ударил неприятеля в лицо, а когда тот упал, начал бить ногами.

Суд счел состояние опьянения подсудимого отягчающим обстоятельством, но также учел и смягчающее – явку с повинной, признание вины и возмещение потерпевшему материального и морального ущерба.

Нарушитель может сесть за решетку максимум на три года и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Симферополе психически больной отец задушил своего семилетнего сына. Он позвонил семье и рассказал о содеянном.

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