Военный, возвращаясь с рыбалки, избил сторожа баптистской церкви в Крыму

Суд учел то, что подсудимый явился лично с повинной и возместил ущерб потерпевшему.
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Крымский гарнизонный военный суд вынес решение заключить на три с половиной года бывшего военного, который избил сторожа местной церкви евангельских христиан-баптистов, сообщили в пресс-службе суда.
По дороге с рыбалки в майскую ночь 2020 года военный встретил незнакомца, шедшего в сторону церкви евангельских христиан-баптистов. Поинтересовавшись, куда лежит его путь, подсудимый получил грубый ответ. Он разозлился и ударил неприятеля в лицо, а когда тот упал, начал бить ногами.
Суд счел состояние опьянения подсудимого отягчающим обстоятельством, но также учел и смягчающее – явку с повинной, признание вины и возмещение потерпевшему материального и морального ущерба.
Нарушитель может сесть за решетку максимум на три года и шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
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