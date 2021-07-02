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Общество2 июля 2021 18:00

Июньские ливни в Крыму наполнили местные водохранилища на 60%

В двух водоемах даже пришлось сбрасывать воду
Елизавета КВАЧКОВА
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Наполнение водоемов Крыма после дождей не решат полностью водную проблему региона.

Наполнение водоемов Крыма после дождей не решат полностью водную проблему региона.

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Прошедшие в Крыму сильные ливни 17-18 июня наполнили местные водохранилища больше, чем на 51 миллион кубометров, сообщили в Крымском гидрометцентре.

Эти показатели на 62% выше тех, которые зафиксировали в водоемах до выпадения обильных осадков.

- Приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился и в миллионах кубических метров составил: Белогорское – 11,292, Симферопольское – 6,682, Партизанское – 7,976, Счастливенское – 9,842, Чернореченское – 28,490. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, по состоянию на 1 июля 2021 года составил 130,58 миллионов кубометров, что на 51,31 миллион кубометров больше, чем месяц назад, – говорится в сообщении.

Уточняется, что на ЮБК осадков выпало в 2,5-4,4 раза больше месячной нормы, в Белогорске – в 5,1 раза. Из-за обильных дождей из двух водохранилищ в Бахчисарайском районе (Счастливенском и Загорском) нужно было сбрасывать воду.

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