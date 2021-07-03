Погода в Крыму на 3 июля: дожди и тепло до +31

Вода в Черном море у берегов Севастополя прогрелась до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность. Синоптики также прогнозируют очередную серию ливней в комплекте с градом и шквалистым ветром.

- В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, шквал до 20 м/с. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Днем тепло до 29…31°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный до 12м/с. Днем столбик термометра поднимется до +30°.

На Южном берегу Крыма облачно и дождливо, скорость северо-западного ветра до 5 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +27°.

Вода в Черном море +19°… +24°

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