В Ялте с 5 июля начнут работать все детсады, кроме одного

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В Ялте с 5 июля откроются все детские сады, кроме №27 («Огонек»). Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Этот детсад пострадал в период ливневых дождей и паводков. В настоящее время администрацией города проводятся все необходимые мероприятия по устранению последствий стихии, - уточнила градоначальник.

По ее словам, дети, которые ходили в «Огонек», распределены в другие детсады после обращений родителей.

Если возникла необходимость распределения ребенка, а администрации города посоветовали обращаться к заведующему детского сада или в кабинет №4 управления образования или по телефону 26-25-14.

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