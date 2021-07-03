В Ялте подготовили список дворов и дорог, которые больше всего пострадали от потопа

Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте подготовили предварительный список дворовых территорий, которые больше всего пострадали в результате ЧС.

- В список включены дворовые территории более 50 многоквартирных домов в Ялте, а также один адрес МКД в Кореизе, - сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Также градоначальник заявила, что составленный перечень еще будут дополнять, поскольку сейчас комиссия МинЖКХ продолжает объезд территорий.

- По менее пострадавшим от разгула стихии участкам, которые в настоящее время находятся в ненадлежащем состоянии, списки будут сформированы позже, – уточнила Янина Павленко.

Кроме того, определен и перечень дорог в Большой Ялте, которые попали в зону подтопления. Из них 16 улиц находятся в Ялте, пять в Кореизе, по три – в Алупке, Голубом Заливе, Краснокаменке и Гурзуфе, две – в пгт Виноградное, по одной - в Ливадии, Массандре, Гаспре, Оливе и Кацивели, а также шесть дорог регионального и межмуниципального значения.

В некоторых местах предстоит полная замена дорожного полотна.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50