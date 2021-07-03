В Красногвардейском районе произошло смертельное ДТП

Фото: Архив "КП"

В Красногвардейском районе Крыма произошло ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму авария случилась 2 июля около 22.25. 33-летний водитель «Камаза» выезжал с полевой дороги на дорогу Джанкой-Гвардейское. На нерегулируемом перекрестке при выезде он не уступил дорогу машине LADA Kalina.

В результате водитель легкового авто получил серьезные травмы и был госпитализирован. Медики боролись за его жизнь, но мужчину не удалось спасти.

Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

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