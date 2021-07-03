В Крым из Никарагуа будут поставлять кофе, фрукты и другие продукты

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Между Крымом и Никарагуа подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

- Соглашение направлено на расширение и укрепление сотрудничества Крыма и Никарагуа в торгово-экономической сфере. Важно содействовать экономической деятельности, установлению прямых связей между коммерческими организациями, оказывать поддержку бизнесу в развитии сотрудничества и создании совместных предприятий, обмениваться информацией по таким вопросам, как потребности в сырье, компонентах, готовой продукции и возможности поставки соответствующих материальных ресурсов, - заявила вице-премьер - министр финансов Ирина Кивико.

По ее словам, благодаря подписанному соглашению возможно наладить взаимовыгодные поставки продукции и развивать туризм. В частности, ром, мясо, кофе, фрукты, сигары, какао, сахар, рыбу. Также идет речь о поставках моллюсков, ракообразных, пшеницы и металлургической продукции.

Со стороны Никарагуа Крым заинтересован в поставках кофе, фруктов и других продуктов. Крымский бизнес может поставлять пшеницу в Никарагуа и другие страны.

Советник президента Республики Никарагуа по инвестициям, в свою очередь, заявил, что подписанное соглашение поможет участвовать представителям бизнеса в ярмарках и других мероприятиях, которые организуют стороны в рамках торгово-экономического сотрудничества.

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