По Крымскому мосту за три года проехало больше 15 миллионов машин

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

По Крымскому мосту с момента его открытия проехало больше 15 миллионов автомобилей, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

- Из них более 2 миллионов грузовых транспортных средств и 175 тысяч автобусов. Общий объем трафика распределился практически равномерно: 7,5 миллионов автомобилей проследовало на полуостров и столько же в Краснодарский край, – уточнили в пресс-службе.

А с начала текущего года больше двух миллионов водителей проехали через Крымский мост, это на 62% выше показателей прошлого года.

Самое большое количество машин проехало по мосту 16 августа 2020 года – 37 374 машины в обе стороны.

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