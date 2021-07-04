Погода в Крыму на 4 июля: дождь и тепло до +27

В Крым вернулись дожди. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и западных районах ожидается высокая пожарная опасность. Синоптики также прогнозируют очередную серию ливней в комплекте с градом и шквалистым ветром.

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, при грозе шквал до 20 м/с. Ветер северо-западный до 13 м/с. Днем тепло до 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный до 15 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +26°.

На Южном берегу Крыма облачно. Дождь и северо-западный ветер до 10 м/с. Воздух прогреется до +23°.

Вода в Черном море +20°… +25°

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