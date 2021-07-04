Симферополь готов принять удар непогоды

На полуострове действует штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Власти Симферополя рассмотрели вопросы необходимых мер реагирования по предупреждению ЧС в регионе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В течение суток 4-5 июля в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, местами крупный град, шквал ветра до 20-25 метров в секунду.

- Наша задача выстроить правильную работу и в круглосуточном режиме быть в готовности, – цитирует пресс-служба главу города Валентина Демидова.

Все сотрудники городских служб находятся в полной готовности. Мобилизированы силы и средства на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Специальный отдел занимается очисткой наносов, дождеприемников в местах сброса воды и других. Идет подготовка техники, есть самосвалы, тракторы, вышки, также предупреждены все водители. Круглосуточно дежурят аварийные бригады, которые обеспечены помпами, косами, пилами и другими инструментами. Отдел зеленого хозяйства в случае падения деревьев выделит дополнительно пильщиков и вышки. Диспетчерская работает круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Крыму 4 июля ожидается дождь и тепло до +27. На полуострове действует штормовое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50