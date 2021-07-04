В Симферополе благоустроят поселок Грэсовский

В симферопольском поселке Грэсовский сеть ливневых канализаций не справляется с большим количеством осадков. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В рамках благоустройства поселка Грэсовский в Симферополе запланированы такие работы: покос газонов, приведение в порядок улиц, оценка ливневых стоков . Соответствующие распоряжения дал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Одна из наиболее острых проблем региона – подтопление территорий. После последнего сильного дождя несколько улиц затопило, и, несмотря на то, что вода уходит довольно быстро, проблема на некоторое время доставляет неудобства местным жителям.

- На этой наделе выехали на место с геодезистами, чтобы оценить уже существующую ливневую канализацию. Пришли к решению, что нужно проектировать и устраивать новую сеть ливневок, – сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

Ранее сообщалось, что в Симферополе благоустраивают улицу Залесскую. Работы проводят по поручению главы города.

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