В Симферополе благоустроят поселок Грэсовский

В симферопольском поселке Грэсовский сеть ливневых канализаций не справляется с большим количеством осадков. Фото: пресс-служба администрации Симферополя.
В рамках благоустройства поселка Грэсовский в Симферополе запланированы такие работы: покос газонов, приведение в порядок улиц, оценка ливневых стоков . Соответствующие распоряжения дал глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.
Одна из наиболее острых проблем региона – подтопление территорий. После последнего сильного дождя несколько улиц затопило, и, несмотря на то, что вода уходит довольно быстро, проблема на некоторое время доставляет неудобства местным жителям.
- На этой наделе выехали на место с геодезистами, чтобы оценить уже существующую ливневую канализацию. Пришли к решению, что нужно проектировать и устраивать новую сеть ливневок, – сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.
Ранее сообщалось, что в Симферополе благоустраивают улицу Залесскую. Работы проводят по поручению главы города.
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